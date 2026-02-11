VÍDEO: Águas Santas impõe segunda derrota consecutiva do Benfica na Liga
Águias atrasam-se na perseguição ao líder Sporting e arriscam perder a vice-liderança para o FC Porto
No regresso ao campeonato, o Benfica encaixou a segunda derrota consecutiva na prova, desta feita na visita ao Águas Santas (4.º). Na noite desta quarta-feira, as águias atravessaram a maioria da primeira parte em desvantagem, mas resgataram a igualdade antes da pausa (13-13). Na etapa complementar, o Benfica até agarrou a vantagem (18-15 e 20-17), mas sofreu a reviravolta nos últimos minutos (28-26).
No Águas Santas, Pedro Portela (ex-Sporting e antigo internacional português) aplicou oito golos. No Benfica, Dranguet – com cinco golos – foi o mais inconformado.
Assim, o Benfica continua no segundo lugar, mas arrisca ver alargada a vantagem do Sporting (1.º), de cinco para oito pontos. Em simultâneo, o FC Porto, que também guarda uma partida em atraso, pode assumir a vice-liderança.
No sábado (15h), o Benfica recebe o Marítimo (6.º). Por sua vez, o Águas Santas – quarto classificado com 42 pontos, a quatro do Benfica – visita o ABC (5.º), também no sábado (15h).
Outros resultados.
Póvoa 24-24 Belenenses;
Vitória de Guimarães 24-25 ABC.