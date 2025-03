De olho nos quartos de final da Liga Europeia, FC Porto e Benfica venceram no primeiro “round” do play-off. Na noite desta terça-feira, as águias levaram a melhor sobre os dinamarqueses do GOC (33-31), com partes de 17-15 e 16-16.

Destaque no Benfica para Cavalcanti, Bélone Moreira e Stiven Valencia – com cinco golos – além de Izquierdo (8). Entre os visitantes, Tilsted foi o mais inconformado, com oito golos.

De notar que Jakobsen, do GOC, foi expulso quando registava um golo.

O encontro decisivo está agendado para a tarde de terça-feira (17h45). Antes, na tarde de sábado (17h), o Benfica visita o líder da Liga, o Sporting, no arranque da fase apuramento de campeão.

Quanto ao FC Porto, conseguiu um triunfo mais folgado. No Dragão Arena, frente ao Toulouse, os portistas assinaram partes de 16-16 e 19-12, o que se traduz em 35-28.

Os máximos goleadores dos portistas foram Pedro Valdés – oito golos – e Diogo Oliveira (6). Entre os franceses, Jarry, com oito golos, foi o mais inconformado.

O FC Porto decide a qualificação para os “quartos” na noite de terça-feira (19h45). Antes, os dragões viajam à Madeira, para medir forças com o Marítimo.

O encontro da 1.ª jornada da fase apuramento campeão da Liga está marcado para as 17h de sábado.

De recordar que o Benfica conquistou a Liga Europeia em 2022. Caso sigam em frente na prova, Benfica e FC Porto vão medir forças com Flensburg-Handewitt (Alemanha) e Montpellier (França), respetivamente.