O guarda-redes internacional espanhol Sergey Hernandez, do Benfica, foi eleito o MVP da final-four da Liga Europeia que as águias venceram no último fim de semana.

Depois de ter feito 16 defesas e uns brutais 51 por cento de eficácia na meia-final diante do Wisla Plock, Hernandez fez mais 14 defesas na final, frente ao Magdeburgo e venceu o prémio de melhor jogador da fase final da prova conquistada pelas águias.

Um dia depois, o Benfica fez uma compilação dos melhores momentos de Hernandez. E é fácil percebero porquê da eleição.