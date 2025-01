A Federação Internacional de Andebol divulgou este sábado uma lista de sete jogadores entre os quais vai ser escolhido o melhor jogador sub-21 do Campeonato do Mundo.

Na lista, estão presentes os nomes de Francisco Costa e Diogo Rêma, internacionais portugueses e que têm feito ótimas prestações na caminhada histórica da Seleção nacional.

O guarda-redes de 20 anos foi até nomeado «homem do jogo», depois de ter feito 12 defesas no triunfo inédito frente à seleção espanhola, que carimbou a passagem de Portugal aos «quartos» do Mundial.

Quando a «Kiko» Costa, o jovem de 19 anos esteve também em destaque no duelo contra a Espanha, terminando o encontro com uns incríveis oito golos em nove remates.

Os espanhóis Ian Barrufet, Petar Cikusa e Djordje Cikusa, o suíço Gino Steenaerts e o checo Daniel Blaha são os restantes candidatos ao prémio do melhor jogador sub-21 do Campeonato do Mundo de Andebol.