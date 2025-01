O primeiro dia do Mundial de andebol, uma organização conjunta de Croácia, Dinamarca e Noruega, não trouxe surpresas e confirmou a superioridade as seleções europeias.

No Grupo B, a tricampeã em título, Dinamarca, «atropelou» a Argélia (47-22), com Mathias Gidsel a chegar à dezena de golos, enquanto a Itália, de regresso a uma fase final 28 anos depois, superou a Tunísia por 32-25.

Quanto ao Grupo C, abriu com o triunfo esperado da França diante do Qatar (37-19), ao qual se seguiu o da Áustria perante o Kuwait (37-26).

Esta quarta-feira, Portugal estreia-se no Grupo E frente aos Estados Unidos da América, duelo agendado para as 17 horas, na Telenor Arena, na Noruega. O outro jogo do grupo, entre Noruega e Brasil, arranca às 19h30.