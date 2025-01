Na antevisão da partida das meias-finais com a Dinamarca, Francisco Costa, o mais jovem dos «irmãos Costa», não esconde o sonho de uma medalha no maior palco do andebol mundial.

«Estamos a lutar por uma medalha. Temos que ir em busca desse sonho. Se perdermos com a Dinamarca temos uma oportunidade na mesma de conquistar uma medalha. Temos é que agarrar essa oportunidade», começou por dizer o jovem de 19 anos em declarações à Agência Lusa.

Pela frente, está o «bicho papão» Dinamarca. A seleção nórdica é tri-campeã mundial em título e junta ainda o mais recente título olímpico, conquistado em Paris.

«Estamos focados na Dinamarca, não sabemos ainda muito bem o que fizemos, mas só estamos concentrados no que podemos ainda vir a fazer», atirou «Kiko».

«Vai exigir muito de nós. Sabemos que a Dinamarca é a melhor seleção do mundo e temos que estar preparados para tudo. Para a transição deles, defesa/ataque, mas nós temos feito bons jogos. Somos bons, mas para vencer a Dinamarca temos que ser ainda melhores.»

Martim, que marcou o golo decisivo na vitória frente à Alemanha nos «quartos» concorda com o irmão mais novo e sente que Portugal tem de fazer um «jogo perfeito» se quiser vencer os dinamarqueses.

«Temos de recuperar para a defesa durante os jogos, que eles marcam muitos golos em transição. Temos que estar perfeitos em todos os aspetos do jogo, mas principalmente na transição, se queremos discutir o jogo com a Dinamarca», atirou.

Portugal joga com a seleção dinamarquesa uma partida que vale um «bilhete dourado» rumo à final do Campeonato do Mundo de Andebol, e vai poder acompanhar o encontro aqui no Maisfutebol.