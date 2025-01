Na ressaca da vitória histórica frente à Alemanha, que garantiu a presença inédita nas meias-finais do Mundial de Andebol, o selecionador Paulo Jorge Pereira reconhece que a medalha está próxima, mas o foco está no encontro com a Dinamarca.

«Só pensamos na Dinamarca, não pensamos muito no que fizemos até agora, porque, de certa forma, é perder tempo. Estamos orgulhosos, vivemos um momento ímpar do andebol português, vale o que vale, mas ainda temos a oportunidade de fazer um bocadinho melhor, disse o selecionador em declarações à agência Lusa.

O jogo que vale um lugar na final da competição é frente à tri-campeã mundial em título, a que junta o título olímpico em Paris. Paulo Jorge Pereira considerou que a seleção portuguesa nada tem a perder na semifinal e atira a pressão para o lado dinamarquês.

«Sabemos perfeitamente onde estão os fatores que nos podem conduzir a ser mais competitivos [no jogo com a Dinamarca]. Se os fizermos bem, vamos poder ser mais competitivos e, se assim for, é possível vencê-los», atirou.

A "força extra" para encontrar soluções e superar os desafios que têm surgido, o sentido de compromisso e a entreajuda entre todos os elementos são os fatores que o treinador de 59 anos sente que tornam Portugal «uma equipa competitiva e capaz de superar dificuldades».

Paulo Jorge Pereira aponta ainda o desejo de que gostaria que este resultado da Seleção fosse aproveitada «para, de uma vez por todas, que o país entendesse que o desporto, tal como os nórdicos já entenderam há muitos anos, é uma parte importante da vida social, económica e da saúde».

«Espero que isto que estamos a fazer sirva para, de uma forma definitiva, que todos entendam que o desporto tem que ter um espaço diferente, tal como a cultura, e não se pode dizer que não é importante», concluiu.

Portugal joga com a seleção dinamarquesa uma partida que vale um «bilhete dourado» rumo à final do Campeonato do Mundo de Andebol, e vai poder acompanhar o encontro aqui no Maisfutebol.