O andebol português vive dias de êxtase depois da vitória inédita sobre a Espanha e do apuramento histórico para os quartos de final do Campeonato do Mundo.

No entanto, Rui Silva prefere manter os pés bem assentes na terra, e aponta para a importância de vencer o jogo com o Chile, o último da Main round para garantir o primeiro lugar no grupo.

«Andamos de sonho em sonho. É isso que temos feito nos últimos anos», começou por dizer o experiente central de 31 anos em declarações à Agência Lusa.

«Neste momento temos de tirar o foco da medalha e focarmo-nos no jogo que aí vem. Depois, perceber onde estamos e seguir uma nova luta que é óbvio que se passarmos os quartos de final estamos mais perto disso», atirou o capitão da Seleção nacional.

Ainda na ressaca do triunfo frente à Espanha, Rui Silva reconhece que os bons resultados são também fruto de muito trabalho e sente cada vez mais pessoas apoiam a Seleção.

«Saber que estamos a fazer algo inédito a nível de resultados e ao que diz respeito às pessoas começarem a ver andebol, a gostarem de andebol e a torcerem connosco é algo que nos deixa muito felizes».

Já na baliza, Diogo Rêma, o melhor jogador em campo frente aos espanhóis, não esconde a satisfação de poder ver Portugal em fases mais avançadas do Mundial.

“[A qualificação] foi um passo dado em frente, porque já está assegurada a melhor classificação de sempre, e a partir de agora só podemos pensar em dar mais passos em frente, sem esquecer que só com trabalho será possível”, disse o jovem de 20 anos.

Falta ainda um jogo a Portugal antes dos «quartos». A Seleção nacional joga com o Chile, este domingo, às 14h30.