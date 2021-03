Os jogadores da equipa de andebol do FC Porto vão jogar esta quinta-feira com uma camisola com várias referências a Alfredo Quintana, naquele que será o primeiro jogo da equipa depois da tragédia que vitimou o número um dos dragões.

Será um jogo no Dragão Arena, com início marcado para as 19h45, frente ao Elverum, tetracampeão da Noruega, que encerra o Grupo A da Liga dos Campeões, curiosamente da mesma forma como começou, mas desta vez com a equipa de Magnus Andersson na condição de visitante, face às restrições de viagens impostas pela pandemia da covid-19.

Assim, os jogadores do FC Porto vão entrar em campo com o nome de Quintana nas costas e com uma fotografia do malogrado guarda-redes na frente, junto ao símbolo do clube.