A direção da Federação de Andebol de Portugal (FAP) anunciou este sábado ter efetuado uma participação ao Conselho de Disciplina para o apuramento de responsabilidades disciplinares aos incidentes verificados no jogo entre FC Porto e Sporting.

O encontro de hoje entre 'dragões' e 'leões' iniciou-se com cerca de 15 minutos de atraso, depois de a equipa lisboeta ter-se queixado de um odor intenso no seu balneário, que terá, segundo os responsáveis 'leoninos', obrigado o treinador Ricardo Costa e o jogador Christian Moga a deslocarem-se ao hospital.

O FC Porto, que desmentiu «de forma absoluta, clara e inequívoca» os alegados incidentes no balneário visitante do Dragão Arena, acusou, através do diretor-geral das modalidades, Mário Santos, o jogador Martim Costa de ter agredido um adepto 'azul e branco' ainda durante a fase de aquecimento para o jogo.

O encontro, a contar para a primeira jornada da segunda fase do campeonato nacional, teve vitória do Sporting por 33-30.