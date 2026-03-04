O Sporting CP perdeu esta quarta-feira na visita ao Kielce, por 39-33, na 13.ª jornada da EHF Champions League de andebol, mas já tinha assegurado o apuramento para o play-off de acesso aos quartos de final.

Depois de um início equilibrado, com Martim Costa a inaugurar o marcador, o Kielce assumiu o controlo através da eficácia nas transições ofensivas, com Szymon Sicko em destaque (nove golos).

A formação polaca chegou a ter sete golos de vantagem ainda na primeira parte (17-10 e 18-11), diferença que voltou a repetir-se no segundo tempo (28-21), tornando praticamente impossível a recuperação da equipa orientada por Ricardo Costa.

Com este resultado, o Sporting segue no sexto lugar do Grupo A, a uma jornada do fim. O Füchse Berlin garantiu o primeiro lugar, à frente do Aalborg, ambos já diretamente apurados para os quartos de final. Os leões encerram a fase de grupos a 12 de março, na receção ao Dinamo Bucureste, orientado pelo selecionador nacional, Paulo Pereira.