O Barcelona anunciou esta terça-feira que o pivot Luís Frade renovou com o clube catalão até 2029.

«É mais um sonho tornado realidade. Sinto-me muito à vontade na cidade e no Clube. Obviamente que tenho de agradecer ao Clube a confiança desde que cheguei. O meu primeiro contrato foi de quatro anos e o segundo foi durante uma transição de equipa bastante difícil. Mas continuamos e vencemos. Agora estou muito contente com a renovação», disse o pivot internacional português aos meios de comunicação dos blaugrana.

Frade está no Barcelona desde a temporada 2020/21 proveniente do Sporting e já conquistou três Ligas dos Campeões, cinco Campeonatos espanhóis e ainda quatro Taças do Rei.