Europeu de andebol: Portugal defronta Alemanha e França no «Main-Round»
«Heróis do Mar» também partilham Grupo 1 com Espanha, Dinamarca e Noruega
«Heróis do Mar» também partilham Grupo 1 com Espanha, Dinamarca e Noruega
Os triunfos sobre Dinamarca e Roménia – além do empate com a Macedónia do Norte – valeu a Portugal a qualificação para o “Main Round” do Euro 2026, fase na qual vai defontar França, Alemanha, Espanha, Dinamarca e Noruega.
No Grupo 1, a Seleção parte com dois pontos, graças à vitória inédita sobre os dinamarqueses, em igualdade com França e Alemanha. Por sua vez, Espanha, Noruega e Dinamarca começam com zero pontos.
Os “Heróis do Mar” iniciam a próxima fase na tarde de quinta-feira, frente à Alemanha (14h30). No sábado há duelo com a França (14h30), enquanto a Noruega surge no calendário na segunda-feira (14h30). Por último, há duelo ibérico com a Espanha a 28 de janeiro (14h30).
Os dois melhores classificados avançam para as meias-finais, enquanto o terceiro colocado vai disputar o quinto lugar do Europeu.
January 20, 2026