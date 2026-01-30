VÍDEO: Alemanha e Dinamarca atingem final do Euro de andebol
Croácia e Islândia destinadas a disputar o bronze
Alemanha e Dinamarca garantiram a presença na final do Europeu de andebol, que decorre na cidade dinamarquesa de Herning. Enquanto os anfitriões venceram a Islândia, por 31-28 (14-13 e 17-15), os alemães levaram a melhor sobre a Croácia, também por 31-28 (17-15 e 14-13).
🏆 PLAYER OF THE MATCH – presented by Grundfos
🇩🇰 MATHIAS GIDSEL
🎯 7/7 shooting
🧠 Leadership on both ends
⚔️ Impact in attack and defence
A true MVP performance to send Denmark into the final. #ehfcl #puregreatness pic.twitter.com/o3ukE21DTC
— EHF EURO (@EHFEURO) January 30, 2026
🏆 PLAYER OF THE MATCH – presented by Grundfos— EHF EURO (@EHFEURO) January 30, 2026
🧤 🇩🇪 ANDREAS WOLFF
🔢 13 saves
📊 32% save rate
Elite goalkeeping when it mattered most.#ehfeuro2026 #puregreatness pic.twitter.com/R9pTKYItHJ
Desta forma, a tetracampeã do Mundo em título – a Dinamarca – aponta à conquista do terceiro Europeu, depois de 2008 e 2012. Por sua vez, a Alemanha também espreita o terceiro Euro, depois de 2016 e 2004.
A final está agendada para as 17 horas de domingo, de novo em Herning. Antes, às 14h15, Islândia e Croácia disputam o terceiro lugar.