Alemanha e Dinamarca garantiram a presença na final do Europeu de andebol, que decorre na cidade dinamarquesa de Herning. Enquanto os anfitriões venceram a Islândia, por 31-28 (14-13 e 17-15), os alemães levaram a melhor sobre a Croácia, também por 31-28 (17-15 e 14-13).

 

 

Desta forma, a tetracampeã do Mundo em título – a Dinamarca – aponta à conquista do terceiro Europeu, depois de 2008 e 2012. Por sua vez, a Alemanha também espreita o terceiro Euro, depois de 2016 e 2004.

A final está agendada para as 17 horas de domingo, de novo em Herning. Antes, às 14h15, Islândia e Croácia disputam o terceiro lugar.

