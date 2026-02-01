A Dinamarca conquistou o terceiro Europeu da sua história neste domingo, ao triunfar sobre a Alemanha por 34-27 (18-16 e 16-11).

Em casa – Herning – e perante mais de 15 mil adeptos, os anfitriões estiveram em desvantagem por duas ocasiões nos primeiros minutos, agarrando a frente do resultado muito cedo e descolando na reta final (26-22 e 34-27).

Num duelo marcado pelas prestações dos guardiões – Molen e Wolff – os inevitáveis Gidsel e Pytlick aplicaram sete e oito golos, respetivamente, servindo de base à conquista dinamarquesa. De notar que a Alemanha viu Kiesler (17m) e Kohlbacher (57m) serem expulsos.

Depois da prata de 2024 e do bronze de 2022, a Dinamarca sucede à França, igualando os feitos de 2012 e 2008. Em suma, esta seleção junta o título olímpico e o tetracampeonato Mundial ao trono europeu. Em nove jogos, os dinamarqueses apenas perderam contra Portugal (31-29).

No duelo pelo terceiro lugar, a Croácia levou a melhor sobre a Islândia, vencendo por 34-33 (17-14 e 17-19). Apesar da recuperação dos islandeses na etapa complementar, os croatas garantiram o último posto do pódio, sucedendo à Suécia.

