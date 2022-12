A Supertaça Ibérica de andebol era, provavelmente, o único troféu que faltava ao Barcelona.

E talvez isso tenha algo a ver com o facto de esta ter sido a primeira edição da prova.

E pronto, já nem esse troféu falta ao atual bicampeão europeu, dominador absoluto do andebol em Espanha na última década – são 12 títulos consecutivos – e uma das melhores equipas do Mundo.

Na final da primeira edição, frente ao FC Porto, o Barcelona de Luís Frade confirmou o favoritismo, chegou ao intervalo a vencer por quatro golos de diferença (14-10), e acabou com um triunfo claro por 32-24.

Na segunda parte, com as principais estrelas inspiradas e com o FC Porto a cometer inúmeras falhas técnicas, o Barça embalou para uma vitória tranquila.

O FC Porto termina assim a prova no segundo lugar, com a certeza de ter dado réplica ao Barcelona, enquanto teve frescura física.

O melhor marcador do encontro foi o francês Dika Mem, com oito golos, mas foram os guarda-redes quem mais se destacou.

Depois de ter brilhado frente ao Sporting, Pérez de Vargas fez 12 defesas, ainda assim, menos uma do que Frandsen, do FC Porto.