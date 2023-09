O FC Barcelona venceu este domingo o FC Porto, por 38-44, na final da Supertaça Ibérica de andebol e reconquistou o título, repetindo o desfecho da final de 2022, entre as mesmas duas equipas.

Os dragões equilibraram o jogo no Pavilhão do Centro Cultural de Viana do Castelo e ao intervalo empatavam a 22 golos. Porém, na segunda parte os catalães foram mais fortes e acabaram por vencer por seis golos de diferença.

O esloveno Blaz Janc, do lado dos catalães, com nove golos, e o pivô internacional luso Victor Iturriza, para os ‘azuis e brancos’, com oito, foram os melhores marcadores da partida.

O FC Barcelona, com o português Luís Frade em jogo, venceu assim a segunda edição da competição, disputada pela primeira vez em Viana do Castelo, cidade europeia do desporto em 2023, revalidando o título conquistado na edição transata, também diante do FC Porto.