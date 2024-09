Esta quinta-feira, o FC Porto venceu o Póvoa AC, por 36-21, em jogo referente à quarta jornada do campeonato de andebol.

Com este resultado, a equipa portista lidera a classificação, com 12 pontos, mais três que o Sporting, mas também com mais um jogo.

O Sporting e o Benfica defrontam-se este domingo, às 16h, em casa dos leões.