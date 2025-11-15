Era um clássico para desempatar no topo da classificação, esteve perto de haver vitória para um lado e outro, mas FC Porto e Benfica empataram esta tarde a 27 golos, no Dragão Arena, no clássico da 11.ª jornada do principal campeonato de andebol.

Depois de o Benfica ter ido para intervalo em vantagem de dois golos (10-12) e de ter estado cinco à frente na segunda parte (12-17), o FC Porto recuperou, chegou a ter vantagem de três golos mais do que uma vez no último quarto de hora, mas os encarnados evitaram a derrota no último minuto. Uma montanha-russa de emoções!

O duelo entre dragões e águias esteve longe de ser sempre bem jogado, teve muitas falhas de parte a parte, mas teve também, por outro lado, o equilíbrio suficiente no resultado para entusiasmar jogadores e adeptos até ao último segundo. Isto num final de tarde de muitos méritos para os guarda-redes Sebastian Abrahamsson (FC Porto) e Gustavo Capdeville (Benfica) nas balizas, com várias defesas difíceis e importantes no evoluir do resultado em distintas fases.

Com o empate desta tarde, FC Porto e Benfica passam a somar 30 pontos e quem agradece é o Sporting, sendo que os leões, que têm 27 pontos, dependem de si para chegarem ao primeiro lugar, pois têm dois jogos a menos nesta altura.

Na primeira parte, longe de bem jogada, foi o FC Porto a abrir o marcador – apenas em cima do terceiro minuto – e a chegar depois ao 2-0 e ao 3-1, as diferenças máximas até ao minuto 22, altura em que o Benfica, que antes já tinha tido vantagens tangenciais, chegou ao 8-10 no marcador. Diocou, sobretudo nos livres de sete metros, ia alimentando o marcador azul e branco, mas foi o Benfica que seguiu para o descanso na frente do marcador, por dois golos de diferença.

Na segunda parte, a equipa treinada por Jota González entrou bem e, ao fim de cinco minutos, com um parcial favorável de 5-2, atingiu a maior vantagem do jogo, de cinco golos: 12-17.

O FC Porto, que antes já tinha pedido um «timeout» cedo, logo após sofrer o 11-15 (33m), foi depois recuperando, à boleia de ataques concretizados e de um Abrahamsson em evidência na baliza. É verdade que os dragões também perderam alguns ataques e Capdeville também foi adiando uma recuperação mais pronta do FC Porto, mas esta aconteceu.

Aos 44 minutos e ao fim de 25 em desvantagem, o FC Porto chegou ao 19-19 por Vasco Costa, elemento importantíssimo na reviravolta, ao fazer depois os 20.º e 22.º golos da equipa, pelo meio com a estreia a marcar no jogo de Timmy Petit. Jota González pediu depois «timeout», o FC Porto ainda conservou a vantagem entre três e dois golos algum tempo, mas à entrada para os últimos seis minutos, o Benfica conseguiu colar-se ao reduzir para 25-24 e chegaria mesmo ao empate a 26 à entrada para os últimos dois minutos. Gunnarsson fez depois o 27-26 já no último minuto, mas o Benfica, num livre de sete metros por Sánchez-Migallón, fez o 27-27 final a dez segundos do fim.

Mamadou Diocou, do FC Porto, com oito golos, foi o melhor marcador do jogo. Miguel Sánchez-Migallón, do Benfica, destacou-se com sete golos.

ABC, Póvoa e Vitória vencem, Sporting joga no domingo

Nos outros quatro jogos da jornada disputados este sábado, houve empate no Belenenses-Marítimo (28-28), o ABC venceu o duelo bracarense ante o Arsenal da Devesa (31-19), o Póvoa AC bateu a AA Avanca pela margem mínima (28-27) e o Vitória SC bateu o FC Gaia (30-32).

A jornada fecha no domingo com o Sporting-Águas Santas (18h30).

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: FC Porto, 30 pontos

2.º: Benfica, 30

3.º: Sporting, 27 (menos dois jogos)

4.º: ABC, 23

5.º: Póvoa AC, 23

6.º: Marítimo, 22

7.º: Águas Santas, 22 (menos um jogo)

8.º: Belenenses, 20

9.º: AA Avanca, 18 (menos um jogo)

10.º: Vitória SC, 17

11.º: FC Gaia, 13

12.º: Arsenal da Devesa, 11