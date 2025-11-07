O FC Porto venceu na visita ao Marítimo, por 34-28 (19-16 e 15-12), na 10.ª jornada da Liga. Na noite desta sexta-feira, o destaque caiu nas mãos de Antonio Martínez, espanhol de 22 anos que aplicou dez golos. Nos madeirenses, José Silva (sete golos) e Délcio Pina (seis golos) foram os mais inconformados.

Assim, os dragões continuam na liderança, com 28 pontos, igualados com o Benfica. De seguida, o FC Porto aponta baterias à terceira jornada da fase de grupos da Liga Europeia, uma vez que recebe os noruegueses do Elverum na terça-feira (17h). Os azuis e brancos lideram o Grupo D com quatro pontos, dois de vantagem sobre Kriens-Luzern e Elverum.

Quanto ao Marítimo, ocupa o quinto posto da Liga, com 20 pontos, igualado com o ABC (4.º). Segue-se a visita ao Belenenses (8.º), a 15 de novembro.

Também nesta sexta-feira, o Benfica levou a melhor na receção ao ABC, por 34-31 (20-20 e 14-11). Nas águias, Miguel Naranjo e Alejandro Soriano conseguiram oito golos. Nos bracarenses, André José (seis golos) e Rafael Vasconcelos (cinco golos) foram os mais inconformados.

O ABC é quarto e recebe o Arsenal (12.º e último) a 15 de novembro.

Por sua vez, o Benfica partilha a liderança com o FC Porto, com quatro pontos de vantagem sobre o bicampeão Sporting, que guarda dois jogos em atraso. No calendário das águias segue-se a visita aos suecos do Karlskrona – quarto do Grupo E da Liga Europeia – na terça-feira (19h45). O Benfica é segundo do grupo, com dois pontos, a dois do líder Melsungen.

O regresso ao campeonato está agendado para 15 de novembro, aquando da visita ao FC Porto.