O FC Porto venceu o Sporting por 30-29 no Clássico disputado na Dragão Arena e fica assim muito perto de revalidar o título de campeão nacional, quando faltam disputar três jornadas.

Esta foi a primeira derrota do Sporting no campeonato, que chegou líder a esta ronda, mas que fica agora a um ponto dos dragões.

A equipa de Magnus Anderson correu quase sempre atrás do marcador, mas celebrou de forma efusiva no final junto dos seus adeptos.

Apesar do equilíbrio ter sido a nota dominante, foi o Sporting a equipa que liderou o marcador durante quase toda a primeira parte e ao intervalo vencia por 16-15.

Na segunda parte manteve-se o resultado sempre muito próximo, com a maior diferença a pertencer ao Sporting por três golos (21-18) aos 37m.

O FC Porto, porém, conseguiu passar para a frente a menos de quatro minutos do fim (27-26) e, com a maior experiência da equipa dos dragões, não desperdiçou a vantagem, com Rui Silva a marcar o golo decisivo a nove segundos do fim, um golo que aproxima os dragões do quinto título consecutivo.

Jack Thurin, com sete golos, foi o melhor marcador do FC Porto na partida, enquanto Kiko Costa marcou oito e do lado do Sporting.

Depois do empate 29-29 na primeira volta no pavilhão João Rocha, o FC Porto venceu por um golo de diferença, o suficiente para passar para a frente da classificação, com mais um ponto do que o Sporting, que ainda tem de jogar com Belenenses, Benfica e Maia.

Já o FC Porto, até ao fim do campeonato, tem um calendário teoricamente mais acessível, com Maia, V. Setúbal e Marítimo.

