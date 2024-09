O FC Porto ficou a conhecer esta segunda-feira os adversários para a fase de grupos da Liga Europeia de andebol.

Integrados no Grupo F, os azuis e brancos vão medir forças com o Melsungen (Alemanha), o Valur (Islândia) e o Vardar (Macedónia), nas oito jornadas que serão disputadas entre os dias 8 de outubro e 26 de novembro.

Quem terminar esta fase na liderança do grupo apura-se diretamente para os quartos-de-final da prova, sendo que os segundos e terceiros classificados vão discutir esse mesmo acesso à próxima fase através de um play-off. Caso termine na segunda posição, o FC Porto irá defrontar o terceiro classificado do Grupo G e se acabar em terceiro lugar, joga frente ao segundo classificado do Grupo E.

Confira aqui todos os grupos nesta fase da Liga Europeia de andebol: