O FC Porto ficou integrado no grupo A da Liga dos Campeões de andebol, ditou o sorteio realizado esta sexta-feira em Viena de Áustria.

Os dragões vão ter pela frente na fase de grupos o Paris Saint-Germain (França), o Magdeburgo (Alemanha), adversário do Benfica na última final da Liga Europeia, o GOG (Dinamarca), o Veszprém (Hungria), o Dínamo de Bucareste (Roménia), o Wisla Plock (Polónia) e o Zagreb (Croácia).

Refira-se que os dois primeiros classificados de cada grupo seguem diretamente para os quartos de final, enquanto os terceiros, quartos, quintos e sextos disputam um play-off. Os dois últimos são eliminados.

O Barcelona é o campeão europeu em título.

𝙂𝙧𝙤𝙪𝙥 𝙋𝙝𝙖𝙨𝙚 - 𝙀𝙃𝙁 𝘾𝙝𝙖𝙢𝙥𝙞𝙤𝙣𝙨 𝙇𝙚𝙖𝙜𝙪𝙚 𝙈𝙚𝙣 2022/23



Following the draw, the 2 groups of 8 teams each are now complete.



Which group do you think is the toughest? 👇✍️



