O FC Porto perdeu, mas garantiu esta terça-feira a passagem aos quartos de final da Liga Europeia de andebol. Os dragões escorregaram no terreno do Toulouse, por 30-28, porém beneficiaram do resultado da primeira mão.

Em França, o FC Porto liderava a eliminatória depois da vitória em Portugal (35-28) e aguentou o ímpeto adversário até ao intervalo, por 12-12. No entanto, os franceses conseguiram tomar a dianteira e venceram a segunda mão.

De todo o modo, o coletivo português segue em frente na prova ao ganhar a eliminatória com um agregado de 63-58.

Nos outros jogos, o Benfica foi eliminado frente ao GOG, da Dinamarca, pela diferença de um golo. O Limoges afastou o Kriens e o Melsungen bateu o Gummersbach.