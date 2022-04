Acabou o trajeto do FC Porto na edição deste ano da Liga dos Campeões de andebol.

Os dragões foram derrotados em França pelo Montpellier por 35-27, e dizem adeus à Champions no play-off de acesso aos quartos de final.

Uma semana depois do empate no Dragão Arena (29-29), o FC Porto foi penalizado por uma primeira parte com demasiados erros diante de uma potencia da modalidade.

A equipa portista falhou vários remates aos seis metros, livres de sete metros, além de ter cometido bastantes falhas técnicas também.

Com isso, o resultado ao intervalo já mostrava uma desvantagem de oito golos (19-11) que a equipa de Magnus Andersson ainda conseguiu reduzir na segunda parte, mas que mais uma mão cheia de erros, juntamente com uma exibição incrível do guarda-redes do Montpellier, anulou a reação.

Sorriu assim a equipa de Gilberto Duarte, internacional português ex-FC Porto que marcou um golo na partida.