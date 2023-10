O FC Porto perdeu esta quarta-feira em casa do Veszprém, por 44-34, em jogo da quarta jornada da Liga dos Campeões.

Os dragões não conseguiram equilibrar o jogo na Hungria e somam assim a segunda derrota consecutiva, após perderem em casa com o Barcelona e depois de duas vitórias a abrir, na Champions.

O dinamarquês Nikolaj Laeso, com oito golos, foi o melhor marcador da equipa de Carlos Resende [na foto] e concretizou um dos sérios candidatos a melhor golo da jornada na Champions.

Com este resultado, o FC Porto ocupa agora o quinto lugar entre as oito equipas do Grupo B da Liga dos Campeões, com quatro pontos, em zona de apuramento para os oitavos de final.