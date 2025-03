Depois de o Sporting eliminar o Benfica nos “oitavos” da Taça de Portugal, o FC Porto venceu na visita ao São Bernardo, da II Liga, por 23-42. Em Aveiro, as partes de 11-20 e 12-22 garantiram uma tarde tranquila para os dragões.

Destaque para as exibições de Pedro Oliveira e Diogo Oliveira, que apontaram oito golos, e de Llamazares, com sete golos. Entre os aveirenses, Diogo Liberato foi o mais inconformado, com cinco golos.

Assim, o FC Porto junta-se a Sporting, Marítimo, Vit. Guimarães, Avanca, Almada, ABC e Águas Santas nos quartos de final da Taça. A eliminatória está agendada para 18 de abril.

Os dragões não conquistam a “Prova Rainha” desde 2021, quando revalidaram o triunfo conseguido em 2018/19. Os azuis e brancos são o terceiro clube neste palmarés, com nove Taças, mais três face ao Benfica. No topo desta lista estão Sporting (18) e ABC (12).

No calendário do FC Porto segue-se a receção aos franceses do Toulouse, na terça-feira (19h45), no arranque do play-off de acesso aos “quartos” da Liga Europeia.

Outros resultados.

Santo Tirso 28-37 Marítimo

Sporting 41-36 Benfica

Boavista 26-33 Vit. Guimarães

Avanca 35-24 Sp. Horta

Almada 27-26 Póvoa

Dom Fuas 26-36 ABC

Águas Santas 29-28 Belenenses