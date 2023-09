INACREDITÁVEL!

Dois jogos na Liga dos Campeões, duas vitórias para o FC Porto. E que vitória foi a desta quarta-feira em casa dos eslovenos do Celje.

Os dragões venceram por 30-29 num jogo em que estiveram a perder por nove golos (!) de diferença.

Aos dez minutos da segunda parte a equipa de Carlos Resende perdia por 21-12, mas uma épica recuperação permitiu a reviravolta e mais um triunfo dos campeões nacionais.

Com este resultado, o FC Porto soma agora 4 pontos em 2 jogos, fruto de dois triunfos, e está no topo do Grupo B juntamente com os dinamarqueses do GOG.