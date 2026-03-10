O FC Porto garantiu, na Dinamarca, o acesso direto aos “quartos” da Liga Europeia, graças ao triunfo na visita ao Skanderborg, por 30-29 (13-13 e 17-16). Nesta terça-feira, na quarta e última jornada do “Main-Round”, os dragões estiveram quase sempre atrás no resultado, mas a reação nos derradeiros minutos valeu o triunfo.

O espanhol Pol Valera foi o principal destaque do FC Porto, com oito golos.

Desta forma, os dragões terminam o Grupo II com oito pontos, igualados com os noruegueses do Elverum, mas em vantagem no confronto direto. Tal como o Elverum, também o Skanderborg segue para o play-off. No último lugar ficaram os espanhóis do Granollers.

No calendário do FC Porto segue-se a visita ao Artística de Avanca, no sábado (18h), num acerto de calendário referente à 18.ª jornada da fase regular da Liga.