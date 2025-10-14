Andebol: FC Porto vence na Islândia, Benfica perde na Alemanha
Sortes diferentes para os clubes portugueses na Liga Europeia
O FC Porto venceu esta terça-feira fora os islandeses do Knattspyrnufélagio Fram, por expressivos 38-26, na primeira jornada do Grupo D da fase de grupos da Liga Europeia de andebol.
Curiosamente, foi o islandês Thorsteinn Gunnarsson, dos azuis e brancos a inaugurar o marcador, e, apesar da boa resposta da formação da casa durante o primeiro tempo, os portistas chegaram ao intervalo com uma vantagem de cinco golos (16-11). Com Sebastian Abrahamsson, Pedro Oliveira, Thorsteinn Gunnarsson, Rui Silva, Linus Persson, António Martínez e Ricardo Brandão no 'sete' inicial, os 'azuis e brancos' demonstraram a sua superioridade durante o segundo tempo, dilantando o marcador para a diferença de 12 golos.
Sorte diferente, também na Liga Europeia, teve o Benfica. Os encarnados arrancaram com uma derrota, na Alemanha, por 28-26, frente ao Melsungen.
Na próxima terça-feira o Benfica vai receber o Ferencvaros, da Hungria, para o primeiro jogo da época europeia em casa. Já o FC Porto, recebe o HK Krienz-Luzern, da Suíça.