Andebol: Marítimo contesta derrota com o FC Porto e recorre ao TAD
Madeirenses visam Federação de Andebol de Portugal pela decisão na 21.ª jornada da fase regular da Liga
Madeirenses visam Federação de Andebol de Portugal pela decisão na 21.ª jornada da fase regular da Liga
O Marítimo apresentou queixa no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) pela derrota, por falta de comparência, no jogo com o FC Porto. Os madeirenses consideram tratar-se de uma «decisão arbitral» da Federação de Andebol de Portugal, que, em primeira instância, tomou a decisão de reagendar o encontro da 21.ª jornada da fase regular do campeonato, para, depois, decidir pela aplicação de uma derrota por falta de comparência.
A partida não se realizou devido às condições meteorológicas adversas no Aeroporto da Madeira, que impediram os verde-rubros de visitarem o FC Porto.
Após o cancelamento do jogo, os responsáveis do Marítimo iniciaram diligências para encontrar alternativas de voos. Porém, a companhia aérea e a agência de viagens não permitiram novas reservas com partida anterior a 5 de março.
Este desfecho permitiu aos dragões averbar os três pontos.
O FC Porto é terceiro classificado no Grupo A – na disputa pelo título – enquanto o Marítimo lidera o Grupo B.