O Marítimo apresentou queixa no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) pela derrota, por falta de comparência, no jogo com o FC Porto. Os madeirenses consideram tratar-se de uma «decisão arbitral» da Federação de Andebol de Portugal, que, em primeira instância, tomou a decisão de reagendar o encontro da 21.ª jornada da fase regular do campeonato, para, depois, decidir pela aplicação de uma derrota por falta de comparência.

A partida não se realizou devido às condições meteorológicas adversas no Aeroporto da Madeira, que impediram os verde-rubros de visitarem o FC Porto.

Após o cancelamento do jogo, os responsáveis do Marítimo iniciaram diligências para encontrar alternativas de voos. Porém, a companhia aérea e a agência de viagens não permitiram novas reservas com partida anterior a 5 de março.

Este desfecho permitiu aos dragões averbar os três pontos.

O FC Porto é terceiro classificado no Grupo A – na disputa pelo título – enquanto o Marítimo lidera o Grupo B.