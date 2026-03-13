A Federação Portuguesa de Andebol anunciou que o Marítimo foi penalizado por falta de comparência ao jogo frente ao FC Porto, em jogo a contar para a 21.ª jornada da fase regular do campeonato. Esta decisão atribuiu a vitória aos azuis e brancos por 15-0, que garantem o segundo lugar.

Na data do jogo, que devia ter sido realizado, recorde-se, a 28 de fevereiro, o Marítimo não viajou para o Porto por «problemas logísticos».

Agora, com a decisão da Federação Portuguesa, o FC Porto soma os três pontos referentes ao triunfo e soma, com menos um jogo que o Benfica, 56 pontos e fica a um dos encarnados. Na última jornada, os dragões deslocam-se ao reduto do Avanca e, mesmo em caso de derrota, garantem o segundo lugar, isto porque ganham no confronto direito às águias.

Com a derrota do Marítimo, o Águas Santas junta-se ao Benfica, Sporting e FC Porto no Grupo A, que vai discutir o título a quatro.