O Governo reafirmou o compromisso com um desporto seguro e responsável, isto após as reuniões com os presidentes de Sporting e FC Porto, devido aos incidentes no clássico de andebol.

A ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, e o secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias, estiveram reunidos com Frederico Varandas e, depois, André Villas-Boas. Em comunicado, o Governo destacou o «espírito de cooperação institucional» dos encontros.

A tutela do desporto sublinhou que a avaliação dos factos e a aplicação de sanções competem exclusivamente às instâncias disciplinares das federações.

O Executivo apelou à «atuação responsável» dos dirigentes, alertando para o impacto social das suas intervenções públicas.

O Governo revelou ainda estar a preparar, em articulação com a Administração Interna e a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD), um conjunto de medidas estruturais orientadas para um ambiente desportivo mais seguro, inclusivo e responsável.