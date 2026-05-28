O FC Porto comunicou esta quinta-feira a saída de Timmy Petit.

De acordo com o comunicado lançado pelos dragões, o pivô francês de 25 anos vai deixar o FC Porto, depois de ter cumprido apenas uma época ao serviço do

clube.

Timmy Petit chegou ao Dragão na temporada 2025/26, na qual apontou nove golos nos 33 jogos que disputou.