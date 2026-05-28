Andebol
Há 22 min
OFICIAL: FC Porto anuncia saída de Timmy Petit
Pivô francês cumpriu uma época ao serviço da equipa de andebol dos dragões
RM
Pivô francês cumpriu uma época ao serviço da equipa de andebol dos dragões
RM
O FC Porto comunicou esta quinta-feira a saída de Timmy Petit.
De acordo com o comunicado lançado pelos dragões, o pivô francês de 25 anos vai deixar o FC Porto, depois de ter cumprido apenas uma época ao serviço do
clube.
Timmy Petit chegou ao Dragão na temporada 2025/26, na qual apontou nove golos nos 33 jogos que disputou.
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