Taça de andebol: José Ferreira faz 21 golos na goleada do FC Porto
Jovem ponta em evidência na visita ao Desp. Camões. Sporting e Benfica disputam «16-avos» em fevereiro
O FC Porto goleou na visita ao Desp. Camões – da terceira divisão – nos “16-avos” da Taça de Portugal, vencendo por 55-25 (24-11 e 27-13). Na tarde deste sábado, os dragões contaram com José Ferreira – ponta direita de 20 anos – inspirado, uma vez que aplicou 21 golos. Nos anfitriões, António Gomes foi mais inconformado, com quatro golos.
Desta forma, os portistas juntam-se a 1.º Dezembro, Póvoa, Carvalhos, Académica de São Mamede, Vitória de Guimarães, Sp. Horta, ABC, Belenenses e Marítimo nos “oitavos”. Os "16-avos" só terminam em fevereiro, quando o Sporting visitar o Samora Correia (4 de fevereiro) e o Benfica jogar no reduto do Artística de Avanca (5 de fevereiro).
De recordar que a Taça de Portugal foi conquistada pelo Sporting nas últimas quatro edições. O FC Porto não faz a festa desde 2021, enquanto o Benfica não celebra a conquista desta prova desde 2018.
Uma vez que Portugal vai disputar o Europeu em janeiro – entre Dinamarca, Suécia e Noruega – o campeonato apenas regressa em fevereiro. Ao cabo de 17 jornadas, o Sporting lidera com 51 pontos, seguido por FC Porto e Benfica (empatados a 45 pontos), e ABC (37).
