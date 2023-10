Mais do que o resultado, o que ficou do Clássico de andebol entre FC Porto e Benfica, foi o que aconteceu depois.



O mérito para que a rivalidade entre dragões e águias tenha sido esquecida, nem que por breves instantes, foi de Alícia, de quatro anos, e de Gustavo Capdeville, guarda-redes do Benfica.



A filha de Alfredo Quintana, ex-jogador dos azuis e brancos e da seleção que perdeu a vida em fevereiro de 2021, entrou em campo e esteve a brincar com o guardião das águias. Quem assistiu ao momento, não ficou indiferente e Capdeville, que ainda nos dias de hoje usa o nome de Quintana na camisola de jogo, recebeu uma tremenda ovação dos adeptos rivais.



Nunca será só desporto, como escreveu o FC Porto na legenda do vídeo que se segue: