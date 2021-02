A Confederação Europeia de Andebol, EHF, prestou homenagem a Alfredo Quintana.

Num vídeo com o título «Forever» (Para sempre), a entidade que organiza as provas europeias de clubes e seleções recordou alguns momentos marcantes do guarda-redes do FC Porto e da Seleção Nacional.

Quintana morreu esta sexta-feira, aos 32 anos, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória ocorrida na passada segunda-feira.