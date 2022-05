É já longa a tradição cubana na equipa de andebol do FC Porto.

Os dragões abriram a porta dos jogadores daquela ilha caribenha há mais de uma década e esta época são três os jogadores nascidos em Cuba que se sagraram campeões nacionais.

Assim sendo, não é de estranhar que a festa pelo tricampeonato conquistado na sexta-feira tenha tido muito sabor cubano.

Além dos cânticos pelo eterno Alfredo Quinatana logo após o final do jogo com o Águas Santas, as celebrações tiveram ainda ritmos cubanos no autocarro.

E como não era suficiente, Victor Iturriza, o pivô luso-cubano que vestiu uma camisola de Quintana nos festejos, providenciou uma caixa de charutos vinda diretamente de Cuba para os jogadores dos dragões celebrarem em grande.