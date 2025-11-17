Sem jogar pelo Benfica há algumas semanas, Mikita Vailupau, internacional bielorrusso, explicou nas redes sociais por que razão não só não tem jogado pelo encarnados, como não está sequer em Portugal.

«Recebi muitas mensagens vossas a perguntar porque é que eu não estou no Benfica. A razão pela qual continuo na Sérvia é porque os dirigentes do Benfica não trataram do visto para mim e para a minha mulher. Usei o visto húngaro e depois de ir à seleção nacional, quando voltei, tinha expirado porque já não estou a trabalhar na Hungria», disse.

«Comuniquei isto ao Benfica durante três meses e, apesar disso, ainda não tenho documentos legais portugueses para representar o Benfica e já falhei jogos importantes na Liga portuguesa e na EHF European League», acrescentou.

Enquanto questões burocráticas o impedem de regressar a Portugal, Mikita Vailupau tem estado na Sérvia, mais concretamente na cidade de Novi Sad e a treinar com a equipa do RK Vijvodina. «Sou profissional. Tenho de continuar o meu trabalho e de estar na melhor forma possível para preservar a minha qualidade (...). Quero agradecer muito à estrutura, treinador e rapazes. Nunca esquecerei a vossa bondade durante estes dez dias para estar com plantel», concluiu o ponta bielorrusso que chegou ao Benfica no verão passado.