Dinamarca, Itália, França e Áustria são as primeiras seleções apuradas para a «main round» do Mundial de andebol. Todas somaram, esta quinta-feira, o segundo triunfo no torneio.

No Grupo B, os nórdicos, tricampeões mundiais, ampliaram para 30 o número de jogos invictos, ao derrotarem a Tunísia por 32-21. Tal como no primeiro jogo, Mathias Gidsel voltou a ser o MVP, ao apontar nove golos.

Quanto aos italianos, de regresso a uma fase final 28 anos depois, superaram a Argélia (32-23), num jogo em que o seu guarda-redes, Domenico Ebner, se exibiu a um excelente nível. Só na primeira parte, fez 11 defesas.

Já no Grupo C, a França passou por cima do Kuwait (43-19) e a Áustria derrotou o Qatar (28-26), no encontro mais equilibrado do dia.

A Eslovénia não deu hipóteses a Cuba (41-19), enquanto a Suécia superou o Japão (39-21), a Islândia bateu Cabo Verde (34-21) e a Espanha derrotou o Chile (31-22).

Esta sexta-feira, Portugal volta à ação, no Grupo E, para defrontar o Brasil, em Oslo (17h). As duas equipas venceram na jornada inaugural e procuraram garantir, desde já, uma vaga na «main round» do torneio.

O Campeonato do Mundo de andebol joga-se até 2 de fevereiro, na Noruega, Dinamarca e Croácia.