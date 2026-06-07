O Metz conquistou a Liga dos Campeões feminina pela primeira vez na sua história, este domingo, após bater as húngaras do Györ ETO por 31-29. 

Em Budapeste, o Györ, bicampeão europeu, esteve em vantagem por três golos em quatro momentos do jogo, mas acabou por ir para o intervalo em desvantagem (18-17). 

Na segunda parte, embora as húngaras tenham conseguido empatar, as gaulesas comandaram o jogo até ao final. 

A principal figura do jogo foi a pivô Sarah Bouktit, do Metz, que apontou 12 golos. 

Horas antes da final, as romenas do CSM Bucareste venceram as francesas do Brest Bretagne por 32-26 e garantiram o terceiro lugar na prova.