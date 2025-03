Depois do resultado histórico do Sporting desta quinta-feira que contou com o apuramento direto para os quartos de final da Liga dos Campeões de andebol, os comandados por Ricardo Costa ficaram também a conhecer os possíveis adversários nesta fase da competição.

Os leões vão defrontar o vencedor do encontro entre o Wisla Plock, que ficou em sexto lugar do grupo A da fase principal e o Nantes, terceiro do grupo B, nos oitavos de final.

Curiosamente poderá haver um reedição do encontro desta quinta-feira do Sporting caso os polacos vençam os franceses. A primeira mão joga-se a 26/27 de março já o segundo encontro está marcado para 2/4 de abril.

Nos quartos de final, os leões aguardam adversário mas já sabem que vão jogar a primeira mão a 23/24 de abril e a segunda a 30 de abril ou 1 de maio.

Confira aqui o emparelhamento dos «oitavos» e quartos de final da Liga dos Campeões de andebol:

Oitavos de final:

Kielce – Füchse Berlin

Wisla Plock – Nantes

Pick Szeged – PSG

Dínamo Bucareste – Magdeburg

Quartos de final:

Kielce/Füchse Berlin – Aalborg

Wisla Plock/Nantes – Sporting

Pick Szeged/PSG – Barcelona

Dinamo Bucareste/Magdeburgo - Veszprém