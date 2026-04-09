Está confirmada a presença do Sporting nos quartos de final da Liga dos Campeões de andebol.

Os leões deslocaram-se à Polónia e perderam por 28-27, mas beneficiaram do triunfo por 33-29 na primeira mão para seguirem em frente. O encontro ficou marcado por um enorme equilíbrio, à semelhança do que tinha acontecido no Pavilhão João Rocha, sendo que os comandados de Ricardo Costa foram para os balneários a perder por dois golos (13-11).

Nota para os oito golos apontados por Francisco Costa, mais do que qualquer outro jogador no encontro. Martim Costa colocou a bola no fundo da baliza sete vezes, os mesmos de Sergei Kosorotov, melhor marcador do Wisla Plock.

Na próxima fase da competição, o Sporting vai medir forças com o Aalborg (Dinamarca). A primeira mão está marcada para 29 de abril, no reduto dos leões, e a segunda mão decorre a 7 de maio, sem solo dinamarquês.