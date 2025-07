O sorteio da fase de qualificação da Liga Europeia de andebol ditou esta terça-feira os destinos das equipas portuguesas, com o ABC de Braga a defrontar os espanhóis do Bidasoa Irún e o Marítimo a medir forças com os dinamarqueses do Skanderborg. Ambas as formações nacionais jogam a primeira mão fora de casa, entre 30 de agosto e 7 de setembro, decidindo a qualificação nos seus pavilhões.

Enquanto bracarenses e insulares lutam por um lugar na próxima fase, FC Porto e Benfica estão já garantidos no sorteio da fase de grupos, marcado para 18 de julho.

Na Liga Europeia feminina, as campeãs nacionais do Benfica enfrentam as suecas do Sävehof na segunda ronda de qualificação (27 de setembro a 5 de outubro), com a primeira mão em território escandinavo. Se avançarem, as ‘águias’ defrontarão as dinamarquesas do Viborg em novembro.

Já na Taça Europeia feminina, o ABC de Braga vai medir-se com as neerlandesas do Westfriestland, enquanto o São Pedro do Sul tem pela frente as azeris do Kur. Estes jogos decorrem na mesma janela competitiva, de 27 de setembro a 5 de outubro. O Madeira SAD já se encontra na terceira ronda de qualificação.