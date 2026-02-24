O FC Porto queria dar uma resposta à derrota sofrida frente ao Skanderborg. Para isso, os dragões foram ao reduto do Granollers vencer por 29-27.

Os azuis e brancos entraram fortes na partida e chegaram a somar uma vantagem de cinco golos (6-1).O conjunto espanhol tentou responder, mas o guarda-redes bósnio do FC Porto não permitiu. Grbavac terminou a primeira parte com 11 defesas e ao intervalo a equipa portuguesa vencia por 12-8.

Na segunda parte, foi a vez do guardião adversário estar em destaque, não permitindo que a equipa visitante dilatasse a vantagem. O FC Porto, embora  tivesse feito menos golos que a formação espanhola no segundo tempo (19-17) conseguiu segurar a vitória.

Com este resultado, a formação da cidade Invicta ocupa o terceiro lugar, com quatro pontos, os mesmos que o segundo classificado. O Granollers é último, com dois pontos.

O Benfica bateu o Kristianstad, líder do campeonato sueco, por 38-34 e somaram a segunda vitória consecutiva na Liga Europeia.

As águas tinham uma deslocação difícil à Suécia e, após uma má entrada na partida, já perdiam por três golos (5-2). Contudo, os encarnados encontraram o seu ritmo e no final da primeira parte venciam por uma bola (18-19).

No segundo tempo, os comandados de Jota González conseguiram suster o avanço que os nórdicos demonstraram na primeira parte e dilataram a vantagem que o Kristianstad não foi capaz de aguentar, terminando o jogo com mais quatro golos de vantagem (38-34). 

Com este triunfo na Suécia, o Benfica ocupa o terceiro lugar com quatro pontos. O Kristianstad, por sua vez, é último classificado com dois pontos.

