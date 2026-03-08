Vinte e quatro horas depois de vencer o Águas Santas (36-30), o Sporting foi a Gaia somar novo triunfo (41-29), em jogo em atraso da 18.ª jornada, fechando a fase regular só com vitórias, na liderança e com um máximo de 66 pontos.

Um jogo que tinha sido adiado devido ao mau tempo e que foi realizado este domingo, já depois dos jogos da última jornada da fase regular, permitindo aos leões somar a 22.ª vitória consecutiva, neste caso, num jogo de sentido único, que permitiu à equipa liderada por Ricardo Costa chegar ao intervalo com uma vantagem de seis pontos (22-16).

O FC Gaia ainda procurou reagir na segunda parte, já com os leões a abrandarem o ritmo, mas os campeões nacionais acabaram por reforçar a vantagem e fecharam o jogo de forma confortável, dobrando a vantagem para 41-29.

Um resultado que deixa o FC Gaia fora dos play-off e a ter de lutar pela manutenção.

Fechada a fase regular, o Sporting termina na liderança, com um máximo de 66 pontos, bem à frente do Benfica (57 pontos), FC Porto (53, com dois jogos em atraso), Águas Santas (50) e Marítimo (47).