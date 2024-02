O português Luís Frade renovou contrato com o Barcelona até 2026, com uma terceira temporada opcional, informou esta quinta-feira o clube catalão.

Proveniente do Sporting, o pivô de 25 anos chegou ao Barcelona na época de 2020/21 e juntou ao palmarés o prémio de melhor jovem andebolista do Mundo (2020) e 20 títulos, entre eles duas Ligas dos Campeões (2020/21 e 2021/22) e toda as competições espanholas que disputou.

No total, com a camisola do Barcelona são 159 jogos e 437 golos.

«Se era um sonho assinar pelo Barça, imaginem renová-lo. Como sempre dizem, é muito difícil chegar ao topo, mas o mais difícil é permanecer. Por isso estou muito feliz por poder renovar com um clube como este. Estou muito feliz pela minha evolução. Quando cheguei era uma criança, uma promessa, e agora tive a oportunidade de dar um passo em frente», afirmou em declarações ao site do clube.

O andebolista, que recentemente teve uma excelente prestação ao serviço da seleção portuguesa, no Campeonato Europeu, destacou que no Barcelona quer «continuar a vencer e melhorar o máximo possível», acreditando que «com o grupo unido podemos ganhar muito».