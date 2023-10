Sortes distintas para Benfica, ABC/UMinho e Sporting na Liga Europeia.



Depois de uma derrota em Nantes, os encarnados derrotaram, na Luz, o Kristianstad por 36-33. Os suecos até começaram melhor, mas um parcial de 4-0 deixou as águias na liderança.



O Benfica tomou conta do jogo e não mais perdeu a vantagem até final. Ole Rahmel e Ander Izquierdo marcaram cinco golos cada e estiveram em bom plano assim como o guarda-redes Mike Jensen.



Por seu turno, o Sporting esteve muito perto de conseguir um triunfo na visita à Roménia, mas permitiram a recuperação do Constanta (29-28). Já o ABC/UMinho perdeu por dez golos de diferença na visita à Croácia frente ao Nexe (38-28).