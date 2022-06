O FC Porto apurou-se para a final da Taça de Portugal após bater o Madeira SAD por 35-29, este sábado, em Matosinhos.



Os dragões conseguiram uma vantagem de seis golos ao intervalo (20-14) e conservaram-na até final, garantindo a presença no jogo decisivo.



O FC Porto, detentor do troféu, fica à espera do vencedor da outra meia-final entre Sporting e Benfica, agendado ainda este sábado.