O FC Porto conseguiu uma vitória notável, esta quinta-feira, frente ao GOG (32-31), numa partida da sexta jornada da Champions de andebol.



Os portistas bateram o bicampeão dinamarquês depois de terem estado a perder por seis golos de diferença. De resto, os nórdicos foram mais eficazes na primeira metade e superiorizaram-se aos azuis e brancos por 21-15.



No entanto, os dragões viram Nikola Mitrevski brilhar na baliza e conseguiram um parcial de 7-2, reentrando na discussão do jogo. Com tudo empatado a 30 segundos do fim, o FC Porto saltou para a liderança com um golo de Fábio Magalhães e depois defendeu com unhas e dentes a sua baliza no último ataque do GOG.

FICHA DE JOGO



FC PORTO-GOG, 32-31

Liga dos Campeões, Grupo B, 6.ª jornada

26 de outubro de 2023

Dragão Arena



Árbitros: Péter Horváth e Balázs Marton (Hungria)



FC PORTO: Nikola Mitrevski e Diogo Rêma (g.r.); Pedro Valdés (2), Jakob Mikkelsen (5), Diogo Oliveira (2), Rui Silva (2), Daymaro Salina (4), Ignacio Plaza (1), Mamadou Diocou, Leonel Fernandes (1), Antonio Martínez (2), António Areia (6), Nikolaj Læsø (4), Jesús Hurtado, Pedro Oliveira (2) e Fábio Magalhães (1)

Treinador: Carlos Resende



GOG: Matthias Rex e Tobias Thulin (g.r.); Nicolai Pedersen (2), Henrik Jacobsen (4), Emil Madsen (6), Lauritz Legér, Oskar Vind (3), Kasper Kildelund, Anders Zachariassen (3), Joachim Lyng, Aaron Mensing (5), Morten Olsen (3), Linus Persson (1), Anton Lindskog, Alexander Blonz (4) e Frederik Clausen

Treinador: Mikkel Voigt Frederiksen



Ao intervalo: 15-21